Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
27 сент. 2008, 14:45 МСК
27.09.2008, 14:45 МСК
суббота
Составы