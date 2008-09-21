Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
21 сент. 2008, 17:00 МСК
21.09.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы