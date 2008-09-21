Матч завершен
Челси
Лондон
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
21 сент. 2008, 16:00 МСК
21.09.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы