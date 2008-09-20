Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
20 сент. 2008, 17:00 МСК
20.09.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы