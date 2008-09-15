Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
15 сент. 2008, 22:00 МСК
15.09.2008, 22:00 МСК
понедельник
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы