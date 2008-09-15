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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
15 сент. 2008, 22:00 МСК
15.09.2008, 22:00 МСК
понедельник
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы