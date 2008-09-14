Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
2:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
14 сент. 2008, 15:30 МСК
14.09.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Составы