Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:3
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
13 сент. 2008, 19:30 МСК
13.09.2008, 19:30 МСК
суббота
Составы