Матч завершен
Портсмут
Портсмут
2:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
13 сент. 2008, 17:00 МСК
13.09.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы