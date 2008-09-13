Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
13 сент. 2008, 17:00 МСК
13.09.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы