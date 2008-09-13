Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
13 сент. 2008, 14:45 МСК
13.09.2008, 14:45 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы