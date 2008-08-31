Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
31 авг. 2008, 18:00 МСК
31.08.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы