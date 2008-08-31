Матч завершен
Челси
Лондон
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
31 авг. 2008, 15:30 МСК
31.08.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Составы