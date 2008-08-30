Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
30 авг. 2008, 17:00 МСК
30.08.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы