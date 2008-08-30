Матч завершен
Сампдория
Генуя
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
30 авг. 2008, 21:30 МСК
30.08.2008, 21:30 МСК
суббота
Составы