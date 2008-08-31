Матч завершен
Рома
Рим
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
31 авг. 2008, 16:00 МСК
31.08.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы