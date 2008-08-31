Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
31 авг. 2008, 21:30 МСК
31.08.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Составы