Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
25 авг. 2008, 22:00 МСК
25.08.2008, 22:00 МСК
понедельник
Составы