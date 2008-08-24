Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
3:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
24 авг. 2008, 18:00 МСК
24.08.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы