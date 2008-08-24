Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
24 авг. 2008, 15:30 МСК
24.08.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы