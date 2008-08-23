Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
3:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
23 авг. 2008, 17:00 МСК
23.08.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы