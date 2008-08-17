Матч завершен
Челси
Лондон
4:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
17 авг. 2008, 15:30 МСК
17.08.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Составы