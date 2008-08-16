Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
16 авг. 2008, 17:00 МСК
16.08.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы