Матч завершен
Арсенал
Лондон
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
16 авг. 2008, 14:45 МСК
16.08.2008, 14:45 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы