Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
20 апр. 2008, 15:00 МСК
20.04.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы