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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
20 апр. 2008, 15:00 МСК
20.04.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы