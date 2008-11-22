Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
22 нояб. 2008, 14:00 МСК
22.11.2008, 14:00 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы