Матч завершен
Крылья Советов
Самара
4:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
22 нояб. 2008, 14:00 МСК
22.11.2008, 14:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы