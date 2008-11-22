Матч завершен
Рубин
Казань
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
22 нояб. 2008, 14:00 МСК
22.11.2008, 14:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы