Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
16 нояб. 2008, 14:00 МСК
16.11.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы