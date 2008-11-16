Матч завершен
Луч
Владивосток
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
16 нояб. 2008, 14:00 МСК
16.11.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы