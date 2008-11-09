Матч завершен
Рубин
Казань
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
9 нояб. 2008, 19:00 МСК
9.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы