Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
9 нояб. 2008, 16:30 МСК
9.11.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы