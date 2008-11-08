Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
8 нояб. 2008, 15:00 МСК
8.11.2008, 15:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы