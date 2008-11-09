Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
9 нояб. 2008, 16:00 МСК
9.11.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы