Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
3 нояб. 2008, 19:00 МСК
3.11.2008, 19:00 МСК
понедельник
Александр Кабаков
Александр Кабаков
Главный Судья
Составы