Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
1 нояб. 2008, 16:00 МСК
1.11.2008, 16:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы