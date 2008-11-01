Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
1 нояб. 2008, 19:00 МСК
1.11.2008, 19:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы