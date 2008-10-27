Матч завершен
Динамо
Москва
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
27 окт. 2008, 19:00 МСК
27.10.2008, 19:00 МСК
понедельник
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы