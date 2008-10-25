Матч завершен
Рубин
Казань
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 окт. 2008, 13:00 МСК
25.10.2008, 13:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы