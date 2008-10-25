Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 окт. 2008, 15:00 МСК
25.10.2008, 15:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы