Матч завершен
Химки
Химки
3:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 окт. 2008, 13:00 МСК
25.10.2008, 13:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы