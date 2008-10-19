Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
19 окт. 2008, 18:00 МСК
19.10.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы