Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
18 окт. 2008, 15:45 МСК
18.10.2008, 15:45 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы