Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
18 окт. 2008, 18:00 МСК
18.10.2008, 18:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы