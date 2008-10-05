Матч завершен
Химки
Химки
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
5 окт. 2008, 14:15 МСК
5.10.2008, 14:15 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы