Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
8:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
5 окт. 2008, 17:00 МСК
5.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы