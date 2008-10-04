Матч завершен
Рубин
Казань
3:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
4 окт. 2008, 18:00 МСК
4.10.2008, 18:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы