Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
5 окт. 2008, 15:00 МСК
5.10.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы