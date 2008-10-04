Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
4 окт. 2008, 15:00 МСК
4.10.2008, 15:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы