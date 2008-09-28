Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
28 сент. 2008, 19:15 МСК
28.09.2008, 19:15 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы