Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
27 сент. 2008, 15:00 МСК
27.09.2008, 15:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы